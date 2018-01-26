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Esclarecimento

Delegacia de Polícia de Anastácio informa que roubo de moto foi mal-entendido

Segurança do Poliesportivo, local onde a moto teria sido supostamente roubada, guardou o veículo que estava na rua

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/01/2018 às 09:00

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O jornal "O Pantaneiro" publicou, na manhã desta sexta-feira (26), uma matéria informando sobre o roubo de uma moto Honda CG 150 Titan , registrado, inclusive, na Delegacia de Polícia do município.

Acontece que, nesta mesma manhã, verificamos com os oficiais responsáveis pelo caso que o "roubo" não passou de um mal-entendido. "O jovem de 20 anos havia deixado a moto na frente do Poliesportivo de Anastácio e o guarda, ao perceber que já era tarde da noite e o local já seria fechado, guardou o veículo dentro do próprio ginásio. Depois de registrar o boletim de ocorrência, ele voltou ao lugar. Como o guarda tinha guardado a moto, ele recuperou o veículo", pontuou um dos investigadores.

Menos mal!

*Matéria alterada às 10h17 para correção de informação

 

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