Delegacia de Polícia de Anastácio informa que roubo de moto foi mal-entendido

Esclarecimento
Segurança do Poliesportivo, local onde a moto teria sido supostamente roubada, guardou o veículo que estava na rua
O jornal "O Pantaneiro" publicou, na manhã desta sexta-feira (26), uma matéria informando sobre o roubo de uma moto Honda CG 150 Titan , registrado, inclusive, na Delegacia de Polícia do município.
Acontece que, nesta mesma manhã, verificamos com os oficiais responsáveis pelo caso que o "roubo" não passou de um mal-entendido. "O jovem de 20 anos havia deixado a moto na frente do Poliesportivo de Anastácio e o guarda, ao perceber que já era tarde da noite e o local já seria fechado, guardou o veículo dentro do próprio ginásio. Depois de registrar o boletim de ocorrência, ele voltou ao lugar. Como o guarda tinha guardado a moto, ele recuperou o veículo", pontuou um dos investigadores.
Menos mal!
*Matéria alterada às 10h17 para correção de informação
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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