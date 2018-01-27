Anastácio receberá caminhão para ampliação de frota da Sanesul

Infraestrutura
Governo investiu 2,3 milhões na aquisição de 15 caminhões caçamba, distribuídos por todo o Mato Grosso do Sul
O município de Anastácio será um dos contemplados com o investimento de R$ 2,3 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul, na aquisição de 15 caminhões caçamba da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).
O veículo, que será entregue até o próximo dia 8 de fevereiro, facilitará as obras da rede coletora de esgoto e abastecimento de água e na recuperação de asfalto e consertos.
Além de Anastácio, os caminhões serão levados para os municípios de Camapuã, Rio Verde do Mato Grosso, Bataguassu, Bonito, Porto Murtinho, Amambai, Aparecida do Taboado, Caarapó, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Ivinhema, Ladário, Maracaju e Miranda.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Sanesul
Empossada oficialmente
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Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
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