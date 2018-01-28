Homem é esfaqueado durante jogo de sinuca no Jardim Independência, em Anastácio

Confusão
A vítima teria sido atacada depois de supostamente agredir a irmã do autor
Homem de 38 anos foi esfaqueado durante jogo de sinuca na noite de ontem, em um bar do Jardim Independência, em Anastácio, depois de supostamente agredir a irmã do autor.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que ambos os envolvidos estavam embriagados. O homem foi socorrido e está internado em estado estável em Aquidauana. O autor fugiu.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS