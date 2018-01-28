Homem é esfaqueado durante jogo de sinuca no Jardim Independência, em Anastácio

Homem de 38 anos foi esfaqueado durante jogo de sinuca na noite de ontem, em um bar do Jardim Independência, em Anastácio, depois de supostamente agredir a irmã do autor.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, testemunhas relataram que ambos os envolvidos estavam embriagados. O homem foi socorrido e está internado em estado estável em Aquidauana. O autor fugiu.