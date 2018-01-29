Em Anastácio, fogo destrói caminhão de frutas

Um caminhão que descarregou frutas em um supermercado de Anastácio, foi consumido pelo fogo, na noite de domingo (28). O caminhão estava indo sentido Nioaque.

De acordo com o motorista do caminhão, por volta das 21h30, o fogo começou embaixo da cabine e ele só teve tempo de retirar alguns pertences pessoais e sair do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando chegou ao local, o fogo já tinha se alastrado e tomado conta do caminhão, modelo Iveco, com placas de Curitiba, Paraná.

Ainda não se sabe as causas do incêndio que aconteceu a 30km do trevo de Anastácio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Foram utilizados 1.500 litros de água e 1.800 litros de espuma, para controlar o incêndio.