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Homem é denunciado por não devolver aparelho de celular para sua ex

Mulher afirma ter comprado celular, ele não pagou as parcelas e não quer devolver o aparelho.

Juliana Oliveira de Aguiar

Publicado em 29/01/2018 às 11:53

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Em Anastácio, um homem de 29 anos, morador da Coronel Ponce, foi denunciado por uma mulher de 39 anos, porque não teria devolvido à ela um telefone celular.

Por volta das 2h d a madrugada de domingo, ele teria pego o celular  e não quis devolver. Então, a mulher chamou a Polícia Militar que, além de encontrar o celular com o homem, também viu que ele estava com uma quantidade de  maconha.

Na delegacia, ela disse que manteve relacionamento amoroso com ele e que comprou o telefone em varias parcelas, em seu nome, porque ele disse que pagaria as parcelas. Como isso não aconteceu e, eles terminaram o relacionamento, ela pediu o aparelho de volta, mas ele se recusou a devolver.

Sobre a droga, ele disse apenas, que era para consumo próprio.

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