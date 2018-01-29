Homem é denunciado por não devolver aparelho de celular para sua ex

Em Anastácio, um homem de 29 anos, morador da Coronel Ponce, foi denunciado por uma mulher de 39 anos, porque não teria devolvido à ela um telefone celular.

Por volta das 2h d a madrugada de domingo, ele teria pego o celular e não quis devolver. Então, a mulher chamou a Polícia Militar que, além de encontrar o celular com o homem, também viu que ele estava com uma quantidade de maconha.

Na delegacia, ela disse que manteve relacionamento amoroso com ele e que comprou o telefone em varias parcelas, em seu nome, porque ele disse que pagaria as parcelas. Como isso não aconteceu e, eles terminaram o relacionamento, ela pediu o aparelho de volta, mas ele se recusou a devolver.

Sobre a droga, ele disse apenas, que era para consumo próprio.