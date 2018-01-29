Motocicleta colide em veículo, no Centro de Anastácio

Por volta das 7h50 desta segunda-feira (29), dois veículos, um carro e uma motocicleta, se envolveram em um acidente de trânsito, no Centro de Anastácio.

A condutora da motocicleta seguia atrás do veículo, pela rua Manoel Murtinho, quando o veículo deu seta pra virar sentido Aquidauana, pela Avenida da Integração, a mulher teria tentado uma ultrapassagem e, acabou colidindo na lateral do carro.

Devido ao impacto, a mulher se desequilibrou da moto, caiu e sofreu escoriações no cotovelo e no quadril. A Polícia Militar e o Corpo de bombeiros foram chamados e a vítima levada para o Hospital de Aquidauana, para receber atendimento médico.

O condutor do carro não sofreu ferimentos. Os dois veículos estavam com a documentação em dia e foram liberados.