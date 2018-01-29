Motocicleta colide em veículo, no Centro de Anastácio

Trânsito
Condutora da moto teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital de Aquidauana
Por volta das 7h50 desta segunda-feira (29), dois veículos, um carro e uma motocicleta, se envolveram em um acidente de trânsito, no Centro de Anastácio.
A condutora da motocicleta seguia atrás do veículo, pela rua Manoel Murtinho, quando o veículo deu seta pra virar sentido Aquidauana, pela Avenida da Integração, a mulher teria tentado uma ultrapassagem e, acabou colidindo na lateral do carro.
Devido ao impacto, a mulher se desequilibrou da moto, caiu e sofreu escoriações no cotovelo e no quadril. A Polícia Militar e o Corpo de bombeiros foram chamados e a vítima levada para o Hospital de Aquidauana, para receber atendimento médico.
O condutor do carro não sofreu ferimentos. Os dois veículos estavam com a documentação em dia e foram liberados.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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