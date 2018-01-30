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Anastácio

Construção no Centro de Anastácio, têm toda a fiação furtada

Até os fios já instalados, foram levados. Polícia investiga o caso

Juliana Oliveira de Aguiar

Publicado em 30/01/2018 às 10:27

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No início da manhã de segunda-feira (29), um homem de 43 anos, responsável pela construção de uma residência no Centro de Anastácio, foi surpreendido ao chegar para trabalhar.

Segundo o boletim de ocorrência, quando chegou à obra, por volta das 7h da manhã, ele percebeu que os cadeados que trancavam o contêiner onde são guardados materiais da construção, não estavam no local e que a porta estava apenas encostada. 

Em seguida, entrou no container e viu que faltavam todos os fios elétricos comprados para a obra, sendo 25m de fio de 10mm, 90m de fio de 16mm, dois rolos de 100m de fio de 6mm, seis rolos de 100m de fios 4mm, 10 rolos de 100m de fios 2,5mm, um rolo de 100m de 1,5mm. O homem informou que, cerca de metade dos materiais já estavam instalados e foram arrancados. A outra metade ainda estava embalada. 

Ainda de acordo om a polícia, a construção não possui portas, por isso proprietário locou o container, para guardar os materiais de construção com segurança. A construção possui muros e portões que estavam trancados e sem sinais de arrombamento.

O caso foi registrado como furto, na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde será investigado.

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