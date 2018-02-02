Estrada ruim faz mulher cair de moto em Anastácio

Uma mulher identificada como sendo A.V.G.A de 34 anos, sofreu um acidente de moto por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (2), na estrada Do Pulador, zona rural de Anastácio.

A vítima que mora na Colônia Pulador em Anastácio, seguia para o trabalho em Aquidauana quando sofreu a queda. Segundo ela, a estrada ruim causou o acidente.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima que teve a clavícula quebrada e escoriações no pé direito. Ela foi encaminhada para o hospital da cidade.