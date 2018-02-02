Estrada ruim faz mulher cair de moto em Anastácio

Anastácio
A vítima quebrou a cravícula e teve escoriações no pé
Uma mulher identificada como sendo A.V.G.A de 34 anos, sofreu um acidente de moto por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (2), na estrada Do Pulador, zona rural de Anastácio.
A vítima que mora na Colônia Pulador em Anastácio, seguia para o trabalho em Aquidauana quando sofreu a queda. Segundo ela, a estrada ruim causou o acidente.
O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima que teve a clavícula quebrada e escoriações no pé direito. Ela foi encaminhada para o hospital da cidade.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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