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Estrada ruim faz mulher cair de moto em Anastácio

A vítima quebrou a cravícula e teve escoriações no pé

Joilson Francelino Santana

Publicado em 02/02/2018 às 10:34

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Uma mulher identificada como sendo A.V.G.A de 34 anos, sofreu um acidente de moto por volta das 6h da manhã desta sexta-feira (2), na estrada Do Pulador, zona rural de Anastácio.

A vítima que mora na Colônia Pulador em Anastácio, seguia para o trabalho em Aquidauana quando sofreu a queda. Segundo ela, a estrada ruim causou o acidente.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima que teve a clavícula quebrada e escoriações no pé direito. Ela foi encaminhada para o hospital da cidade. 

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