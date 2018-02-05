Motociclista é socorrida pelos Bombeiros após colidir moto em árvore

Uma mulher de 28 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira (5), após sofrer acidente de moto na avenida Antonio Cabral, Anastácio.

A vítima estava sozinha na hora em que bateu de frente com uma árvore, segundo a família, ela não tem problemas com desmaio ou algo parecido. Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local e a mulher estava desorientada. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade de Aquidauana.