Motociclista é socorrida pelos Bombeiros após colidir moto em árvore

Anastácio
Uma mulher de 28 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira (5), após sofrer acidente de moto na avenida Antonio Cabral, Anastácio.
A vítima estava sozinha na hora em que bateu de frente com uma árvore, segundo a família, ela não tem problemas com desmaio ou algo parecido. Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente.
O Corpo de Bombeiros chegou ao local e a mulher estava desorientada. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade de Aquidauana.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS