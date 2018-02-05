Mulher procura delegacia após ter bicicleta furtada no Afonso Paim

Uma mulher de 34 anos teve sua bicicleta furtada do interior da varanda de sua residência no último domingo (04), em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que, durante a manhã da referida data, a casa, localizada na Rua Acogo, no bairro Afonso Paim, estava sozinha. Quando ela retornou ao local, notou que seu veículo havia sido subtraído.

Ela ainda teria questionado a vizinhança sobre a autoria do delito e, para a sua surpresa, teve a identidade do criminoso revelada.

Com os dados do autor do crime em mãos, a Delegacia de Polícia do município deverá realizar as investigações pertinentes para a localização e devolução da bicicleta.