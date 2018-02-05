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Anastácio

Mulher procura delegacia após ter bicicleta furtada no Afonso Paim

Crime foi registrado no último domingo (04)

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/02/2018 às 08:40

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Uma mulher de 34 anos teve sua bicicleta furtada do interior da varanda de sua residência no último domingo (04), em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que, durante a manhã da referida data, a casa, localizada na Rua Acogo, no bairro Afonso Paim, estava sozinha. Quando ela retornou ao local, notou que seu veículo havia sido subtraído. 

Ela ainda teria questionado a vizinhança sobre a autoria do delito e, para a sua surpresa, teve a identidade do criminoso revelada.

Com os dados do autor do crime em mãos, a Delegacia de Polícia do município deverá realizar as investigações pertinentes para a localização e devolução da bicicleta.

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