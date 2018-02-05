Mulher tem mostruário de semijoias furtado em casa no Cristo Rei

Anastácio
Foram levadas peças como brincos, correntes e pulseiras
Jovem de 22 anos teve mostruário de semijoias furtado da casa onde reside, no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. A vítima procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira para relatar o sumiço do material usado para a venda.
Conforme relatado, a vítima disse que fazia limpeza da casa, quando deu falta do mostruário contendo correntes, pulseiras e brincos, adquirido por meio de consginação com uma empresa revendedora.
Ela comentou que o material estava dentro do quarto, sobre a cômoda, e que várias pessoas tiveram acesso à casa recentemente, mas que não consegue apontar nenhum suspeito. Não há sinais de arrombamento no local.
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