Amina retoma atividades e anuncia vagas para aulas de violão e caratê

A Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina) retomou nesta semana atividades voltadas a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. No próximo dia 15, a Organização Não Governamental (ONG) abre inscrições para aulas de violão e caratê, parte do projeto financiado pelo programa Criança Esperança.

Segundo Nilma Infran, presidente da Amina, serão abertas 150 vagas, dentre as quais 30 de violão e 120 de caratê. As aulas acontecem de manhã e à tarde, na sede da entidade situada à Rua Acogo, 406, centro da cidade. "O atendimento para matrícula será das 13 às 17 horas, na sede. É preciso cópia da identidade ou certidão de nascimento, e também comprovante de residência. Vale lembrar que as vagas são para crianças de baixa renda", disse Nilma.

A Amina foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio. O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.

No ano passado, foram 430 pessoas atendidas, entre crianças e mulheres. Para este ano, o número deve ser menor, aproximadamente 350, por conta da reabertura das fábricas de doces e de massa de macarrão caseiro. "No ano passado fizemos muitos cursos de artesanato, culinária e confeitaria. Agora vamos focar na fábrica, por isso o atendimento será menor. Mas o importante é que vai gerar emprego e renda para muitas mulheres que precisam".

