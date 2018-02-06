Polícia investiga caso de zoofilia e maus tratos em casa abandonada de Anastácio

Investigações da Policia Civil apontam que moradores de rua usam uma casa abandonada na Avenida Porto Geral, em Anastácio para praticar sexo com animais.

Uma testemunha de 26 anos disse aos policiais que, inclusive, dois animais já teriam sido mortos pelo grupo.

Zoofilia e maus tratos

A zoofilia (sexo com animais) não é crime, mas se o ato se resultar em maus tratos aos animais, configura-se crime.