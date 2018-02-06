Polícia investiga caso de zoofilia e maus tratos em casa abandonada de Anastácio

Anastácio
Informações apontam que moradores de rua praticam sexo com animais no local
Investigações da Policia Civil apontam que moradores de rua usam uma casa abandonada na Avenida Porto Geral, em Anastácio para praticar sexo com animais.
Uma testemunha de 26 anos disse aos policiais que, inclusive, dois animais já teriam sido mortos pelo grupo.
Zoofilia e maus tratos
A zoofilia (sexo com animais) não é crime, mas se o ato se resultar em maus tratos aos animais, configura-se crime.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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