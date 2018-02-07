Incêndio destrói quarto no Jardim Independência

Anastácio
Um incêndio destruiu o quarto de uma residência na Rua Aquidauana, Jardim Independência na manhã desta quarta-feira (7), em Anastácio.
Informações apontam que o incêndio começou por volta de 6 horas no ventilador, pegou na cadeira e passou para a cama. Uma mulher de 58 anos, o sobrinho e o neto estavam na residência quando as chamas começaram.
A dona da casa, no momento em que viu que o quarto estava pegando fogo, chamou os vizinhos que ajudaram a conter as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o fogo já estava controlado. Após inspeção no local, a casa foi liberada.
A mulher passou mal e precisou ser encaminhada para uma Unidade de Saúde. O marido estava trabalhando no momento do incêndio.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS