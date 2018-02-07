Incêndio destrói quarto no Jardim Independência

Um incêndio destruiu o quarto de uma residência na Rua Aquidauana, Jardim Independência na manhã desta quarta-feira (7), em Anastácio.

Informações apontam que o incêndio começou por volta de 6 horas no ventilador, pegou na cadeira e passou para a cama. Uma mulher de 58 anos, o sobrinho e o neto estavam na residência quando as chamas começaram.

A dona da casa, no momento em que viu que o quarto estava pegando fogo, chamou os vizinhos que ajudaram a conter as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o fogo já estava controlado. Após inspeção no local, a casa foi liberada.

A mulher passou mal e precisou ser encaminhada para uma Unidade de Saúde. O marido estava trabalhando no momento do incêndio.