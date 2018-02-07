Motociclista fica ferido em acidente na Vila Maior

Anastácio
Um jovem de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na rua 27 de Julho, bairro Vila Maior na terça-feira (6), em Anastácio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motociclista que teve escoriações no joelho esquerdo. A vítima foi imobilizada e encaminhada para uma unidade de saúde do município.
O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local para os procedimentos da Polícia de Trânsito.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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