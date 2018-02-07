Motociclista fica ferido em acidente na Vila Maior

Um jovem de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na rua 27 de Julho, bairro Vila Maior na terça-feira (6), em Anastácio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motociclista que teve escoriações no joelho esquerdo. A vítima foi imobilizada e encaminhada para uma unidade de saúde do município.

O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local para os procedimentos da Polícia de Trânsito.