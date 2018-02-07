Região pantaneira é contemplada com caminhões-caçambas

A região do Complexo do Pantanal já está com os caminhões-caçambas basculantes da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) à disposição para serviços da rede coletora de esgoto. Dando continuidade ao compromisso do Governo do Estado de entregar os novos transportes para 15 municípios – adquiridos por meio de contratos e serviços da Sanesul no valor de R$ 2,3 milhões-, os prefeitos, os vereadores e os funcionários das unidades de Anastácio, Miranda e Ladário receberam os veículos com solenidades.

O governador Reinaldo Azambuja começou no mês passado com a distribuição das novas ferramentas de trabalho dos funcionários da Sanesul em Rio Verde de Mato Grosso e, depois, em Maracaju. Na semana passada, o assessor da presidência da Sanesul, Flávio César Oliveira, e a equipe de comunicação percorreram as regiões Sul, Leste e Norte e fizeram os registros de entregas de mais oito veículos. Nesta semana, passaram pela região pantaneira, na entrega de outros três caminhões e seguem hoje para as cidades turísticas: Bonito e Porto Murtinho, onde cada localidade vai receber um transporte. Assim, serão concluídas as entregas dos 15 caminhões.

Anastácio e Miranda

Em Anastácio, o prefeito Nildo Albres, sete vereadores (entre eles: o presidente da Câmara Municipal Sebastião Felipe, mais conhecido como Saru), o gerente regional da Sanesul em Aquidauana Danilo Pires e o supervisor da unidade Robson Isaac receberam pela manhã da última segunda-feira o caminhão-caçamba. “Esse equipamento zero km e todas as obras que vêm sendo feitas em Anastácio pela Sanesul estão mudando a vida da população de Anastácio, cada investimento em saneamento você economiza três vezes a mais na saúde e eu, como gestor público, só tenho a dizer que quero elevar essa parceria sempre”, disse o prefeito Nildo Alves.

E, no período da tarde, a prefeita de Miranda, Marlene Bossay, os funcionários da prefeitura, da Sanesul e seis vereadores (entre eles, o presidente da Câmara Municipal Walter Ferreira Oliveira) recepcionaram a entrega do caminhão-caçamba. “Em nome do povo de Miranda, eu agradeço o governador Reinaldo Azambuja, vamos trabalhar sem parar pelo município de Miranda”, destacou a prefeita.

A supervisora da Sanesul, em Miranda, Sônia Magalhães Dantas da Silva, já tinha planos para o uso do transporte. “É muito importante para transportar o material seco, é um caminhão completo. Estou muito feliz por esse presente que a gente precisava muito. Obrigada”, comentou a supervisora.

Para o gerente regional da Sanesul, que atende os dois municípios, Danilo Pires, o transporte veio para garantir o serviço prestado à população com mais qualidade. ““Veio para somar juntamente com nossa frota na operação tapa-buraco, aumentando a qualidade do serviço”, afirmou o gerente.

Ladário

Sob temperatura de 35 graus, com clima bem quente, o prefeito de Ladário, Russo Pedroso, o vereador Wagner Gonçalves e os funcionários da Sanesul receberam na manhã de terça (06/02) o caminhão-caçamba. “É de grande valia a nossa parceria com a Sanesul e essa é a diferença em Ladário e, agora, com esse transporte vamos ter mais qualidade nos serviços de esgoto e água para população de Ladário”, comentou o prefeito.

O gerente regional da Sanesul, em Corumbá, Eduardo Duck, destacou a finalidade da nova ferramenta de trabalho para os funcionários. “Esse caminhão vai ajudar a manter a qualidade do serviço e zelar pelo nome da empresa que trabalha com seriedade e compromisso”, ponderou.

Bonito e Porto Murtinho

As duas cidades turísticas de Mato Grosso do Sul, Bonito e Porto Murtinho, vão receber nesta sexta-feira os caminhões caçambas. Respectivamente, às 8h, e 14h, e concluem a rota de solenidades das entregas dos 15 caminhões-caçambas, comprados pela Sanesul ao custo unitário de R$ 154.500,00.