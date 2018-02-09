Em abordagem, polícia flagra maconha em mochila de jovem

Um jovem de 18 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio na noite de quinta-feira (8), após ser flagrado com maconha em abordagem da polícia.

De acordo com o registro policial, o jovem transitava pela rua Antônio Leopoldo quando foi abordado, em revista na mochila do jovem, a guarnição encontrou uma trouxinha de maconha pesando 5g e perceberam que o celular do rapaz recebia mensagens no momento.

Os policiais então leram as mensagens que chegavam que se tratava de um rapaz identificado como Thiago perguntando sobre drogas. Os policiais então ordenaram que o jovem os levasse até Thiago, ao chegar no local, viram que Thiago era um velho conhecido da polícia que negou envolvimento. Com o segundo rapaz não foi encontrado drogas.

Os dois foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos e o caso foi registrado como portar drogas para consumo pessoal.