Ex-vereador de Anastácio falece após cirurgia cardiovascular

O ex-vereador de Anastácio José João da Silva, popularmente conhecido como Zuzu, faleceu na noite da última quinta-feira (08) em Campo Grande, onde se recuperava de uma cirurgia cardiovascular.

Zuzu era muito conhecido na região pelos seus feitos políticos e por sua história no comércio, sendo um dos mais antigos comerciantes do município.

Através do Facebook, amigos do homem deixam mensagens de apoio aos familiares e contam sobre situações que viveram na companhia do ex-vereador, eternizando, de certa forma, palavras de conforto.

O corpo está sendo velado nesta sexta-feira (09) no plenário da Câmara Municipal de Anastácio e, o sepultamento, previsto para 17h.