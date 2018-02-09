Ex-vereador de Anastácio falece após cirurgia cardiovascular

Luto
O sepultamento do corpo está previsto para 17h desta sexta-feira (09)
O ex-vereador de Anastácio José João da Silva, popularmente conhecido como Zuzu, faleceu na noite da última quinta-feira (08) em Campo Grande, onde se recuperava de uma cirurgia cardiovascular.
Zuzu era muito conhecido na região pelos seus feitos políticos e por sua história no comércio, sendo um dos mais antigos comerciantes do município.
Através do Facebook, amigos do homem deixam mensagens de apoio aos familiares e contam sobre situações que viveram na companhia do ex-vereador, eternizando, de certa forma, palavras de conforto.
O corpo está sendo velado nesta sexta-feira (09) no plenário da Câmara Municipal de Anastácio e, o sepultamento, previsto para 17h.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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