Idoso de Anastácio perde mais de R$ 4 mil em golpe do falso primo

Um idoso de 74 anos morador de Anastácio perdeu R$ 4.890,00 ao cair no golpe do falso primo na quinta-feira (8).

O estelionatário ligou no celular do idoso na terça-feira (6) e se identificou como Leomar, um primo da cidade de Primavera. O suposto primo disse que estaria indo para a região sul e passaria em Anastácio para vê-lo no dia seguinte.

O criminoso entrou em contato com o idoso novamente ontem dizendo que precisava de dinheiro para pagar o conserto da camionete dele. Disse que tinha dinheiro na conta do Banco do Brasil e precisava ser do Bradesco para conseguir pagar o mecânico e pediu para que depositasse uma quantia de R$ 3 mil, valor depositado de imediato.

No terceiro contato, o suposto parente pediu que fosse depositado mais R$ 1.890,00, valor esse depositados na mesma conta. O bandido voltou a ligar pedindo mais R$ 500,00 ao idoso que então desconfiou de um golpe. A vítima retornou no celular do suposto primo e pediu para que informasse o sobrenome dele para confirmar o parentesco.

O bandido desligou o celular não entrou em contato mais. O casal procurou a policia para registrar o crime. O caso foi registrado como estelionato.