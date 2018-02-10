PMA apreende caminhão que transportava madeira ilegalmente na Manoel Murtinho

A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu, no início da madrugada deste sábado (10), um caminhão que transportava madeira ilegalmente na Av. Manoel Murtinho, tendo como destino uma fazenda do município de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares abordaram, em patrulhamento de rotina, um caminhão Mercedez Benz de cor azul, que na ocasião era conduzido por um homem de 37 anos, no sentido Miranda - Anastácio.

No local, foi constatado que o veículo transportava 6,82 metros cúbicos de madeira da espécie Aroeira e Braúna, sendo 150 lascas, 04 palanques, 14 firmes e 04 esteios.

Ao vistoriarem os documentos, os policiais constataram que a quantidade que estava lançada na nota fiscal não condizia com a quantidade transportada, o que configurava um crime.

Diante dos fatos, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis e o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia do município, juntamente com o veículo e a madeira, para as providências necessárias.