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Domingo de Carnaval será de chuva em todo o MS, prevê Cemtec

Há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado, em especial nas regiões sul, central e norte

Renan Nucci

Publicado em 11/02/2018 às 08:00

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O domingo de Carnaval será de tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e céu parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado, em especial nas regiões sul, central e norte. 

Em Aquidauana, o dia é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24ºC e a máxima de 34ºC, assim como em Anastácio, onde chove rápido durante o dia e à noite.

Confira abaixo as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande: mínima de 25°C e máxima de 31°C;
Corumbá: mínima de 26°C e máxima de 30°C;
Coxim: mínima de 26°C e máxima de 34°C;
Dourados: mínima de 21°C e máxima de 31°C;
Ponta Porã: mínima de 22°C e máxima de 27°C;
Três Lagoas: mínima de 25°C e máxima de 35°C.

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