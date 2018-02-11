Domingo de Carnaval será de chuva em todo o MS, prevê Cemtec

Tempo
Há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado, em especial nas regiões sul, central e norte
O domingo de Carnaval será de tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e céu parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Há possibilidade de chuva forte em vários pontos do Estado, em especial nas regiões sul, central e norte.
Em Aquidauana, o dia é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24ºC e a máxima de 34ºC, assim como em Anastácio, onde chove rápido durante o dia e à noite.
Confira abaixo as temperaturas em alguns municípios do Estado:
Campo Grande: mínima de 25°C e máxima de 31°C;
Corumbá: mínima de 26°C e máxima de 30°C;
Coxim: mínima de 26°C e máxima de 34°C;
Dourados: mínima de 21°C e máxima de 31°C;
Ponta Porã: mínima de 22°C e máxima de 27°C;
Três Lagoas: mínima de 25°C e máxima de 35°C.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS