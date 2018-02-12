Adolescentes são apreendidos após furtarem cerveja de supermercado

Dois adolescentes foram conduzidos para a delegacia após furtarem caixinhas de cerveja em um supermercado, no domingo (11), em Anastácio.

Conforme o registro policial, os garotos quebraram a porta de vidro do estabelecimento e, ao avistar a equipe da polícia, tentaram fugir entrando em um terreno baldio próximo ao supermercado.

Os dois foram alcançados pelos policiais e com eles estavam duas caixinhas de cerveja, Os meninos foram encaminhados para a delegacia de Anastácio.