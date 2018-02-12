Adolescentes são apreendidos após furtarem cerveja de supermercado

Anastácio
Os garotos quebraram a porta de vidro e tentaram fugir da Polícia
Dois adolescentes foram conduzidos para a delegacia após furtarem caixinhas de cerveja em um supermercado, no domingo (11), em Anastácio.
Conforme o registro policial, os garotos quebraram a porta de vidro do estabelecimento e, ao avistar a equipe da polícia, tentaram fugir entrando em um terreno baldio próximo ao supermercado.
Os dois foram alcançados pelos policiais e com eles estavam duas caixinhas de cerveja, Os meninos foram encaminhados para a delegacia de Anastácio.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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