Caminhão com carga ilegal de aroeira é apreendido em Anastácio

Durante fiscalização no perímetro urbano de Anastácio, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana, que trabalham na operação Carnaval, apreenderam na sexta (9) à noite, uma carga ilegal de madeira da espécie aroeira (protegida) e baraúna.

A madeira era transportada em um caminhão Mercedes Benz, e o Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento para o transporte e armazenamento de qualquer produto vegetal, estava em desacordo com a carga. Foram apreendidos o veículo e 6,82 m³ de madeira e o caminhão.

O caminhão e a carga foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Anastácio. O proprietário da madeira e condutor do veículo (37), residente em Anastácio, responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a dois anos de reclusão. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.046,00.

A portaria 83N de 1991 do IBAMA proíbe o corte da “aroeira” e algumas outras espécies de madeiras nobres, sem plano de manejo, que precisa ser aprovado pelos órgãos ambientais, inclusive, para desmatamentos autorizados.