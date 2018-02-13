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Após viagem para Bela Vista, proprietário de bar tem comércio furtado no centro de Anastácio

Caso foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Anastácio no fim da tarde da última segunda-feira (12)

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/02/2018 às 08:20

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Um caso de furto qualificado, ocorrido em um bar localizado no Centro de Anastácio, chamou a atenção da Polícia Civil do município no fim da tarde da última segunda-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do bar em questão, um idoso de 61 anos, teria fechado o comércio no último domingo (11), por volta de 19h, e viajado para Bela Vista. No início da tarde da segunda-feira, um vizinho comunicou à filha da vítima que a porta do estabelecimento estava arrombada. Ela, por sua vez, informou que checou o local às 10h e, portanto, acredita que o furto possa ter acontecido durante este período de "descuido". 

No local, os marginais quebraram a fechadura da porta e furtaram R$ 150,00 em moedas, 1 caixa de litrão de cerveja Nova Schin, 5l de Catuaba, 2 caixas de latão de cerveja Nova Schin, 1 pacote de cigarro Fox, 1 cartela de isqueiro e 2l de pinga Jamel. 

As autoridades oficiais do município seguem investigando o caso.

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