Após viagem para Bela Vista, proprietário de bar tem comércio furtado no centro de Anastácio

Um caso de furto qualificado, ocorrido em um bar localizado no Centro de Anastácio, chamou a atenção da Polícia Civil do município no fim da tarde da última segunda-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do bar em questão, um idoso de 61 anos, teria fechado o comércio no último domingo (11), por volta de 19h, e viajado para Bela Vista. No início da tarde da segunda-feira, um vizinho comunicou à filha da vítima que a porta do estabelecimento estava arrombada. Ela, por sua vez, informou que checou o local às 10h e, portanto, acredita que o furto possa ter acontecido durante este período de "descuido".

No local, os marginais quebraram a fechadura da porta e furtaram R$ 150,00 em moedas, 1 caixa de litrão de cerveja Nova Schin, 5l de Catuaba, 2 caixas de latão de cerveja Nova Schin, 1 pacote de cigarro Fox, 1 cartela de isqueiro e 2l de pinga Jamel.

As autoridades oficiais do município seguem investigando o caso.