Ladrão não respeita nem hospital e furta computador da recepção

O hospital de Anastácio foi alvo de ação criminosa no início da tarde desta quarta-feira. O computador da recepção foi furtado enquanto a funcionária se ausentava para entregar documentos no interior da unidade. Não havia ninguém no local quando ela saiu.

Conforme boletim de ocorrência,a recepcionista, de 24 anos, disse que por volta das 13 horas foi para outra sala para entregar cópias de documentos. Cerca de oito minutos depois, quando retornou, não encontrou mais a CPU no local.

Ela disse que quando saiu e quando voltou não havia ninguém no local. O hospital não tem câmeras de segurança. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.



