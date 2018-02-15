Em menos de dois dias, bandeira do Brasil é furtada na entrada da cidade

Em menos de dois dias, a bandeira do Brasil hasteada na entrada do município de Anastácio, na rotatória da Rua Cap. Santo Murtinho, depois da Ponte Velha, foi furtada. A pedido do secretário de cultura Ademir Alves Guilherme, a bandeira foi colocada na quinta-feira da semana passada, mas foi levada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado.

Ademir disse que tinha como objetivo melhorar a imagem da entrada da cidade, assim como fizeram as prefeituras de Sidrolândia, Maracaju e Ponta Porã, e projetava, inclusive fazer a iluminação. Nesta quinta-feira, denunciou o caso à Polícia Civil. Ele já encomendou a compra de outra, avaliada em R$ 1 mil.

Não bastasse o furto da bandeira, ontem, o hospital de Anastácio foi alvo de ação criminosa no início da tarde. O computador da recepção foi furtado enquanto a funcionária se ausentava para entregar documentos no interior da unidade. Não havia ninguém no local quando ela saiu.