Abertas as inscrições para o processo seletivo da Patrulha Mirim 2018

A prefeitura Municipal de Anastácio e o 7º Batalhão da Policia Militar abriram inscrições para o processo seletivo da Patrulha Mirim 2018. O candidato deverá ter a idade de 10 a 16 anos incompletos, deve estar cursando, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental e não ter sido reprovado no ano anterior.



Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas no Centro de Referência e Assistência Social de Anastácio (CRAS), localizado na Travessa Ragalzi, s/nº, centro de Anastácio. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 22 de fevereiro. O horário de atendimento é das 07h às 11 e 13h às 17.



Documentos necessários



É necessário que o candidato compareça acomoanhado por umresponsável e esteja em mãos: cópia do boletim escolar e cópia de sua certidão de nascimento, bem como carteira de vacinação e o NIS. Os responsáveis também terão que levar cópia do RG e CPF. Outras informações serão disponibilizadas no local das inscrições, ou pelo telefone 3245-3069