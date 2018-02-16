Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:10

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Abertas as inscrições para o processo seletivo da Patrulha Mirim 2018

Projeto é realizado em parceria entre a Prefeitura e o 7º Batalhao da Policia Militar

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 16/02/2018 às 16:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A prefeitura Municipal de Anastácio e o 7º Batalhão da Policia Militar abriram inscrições para o processo seletivo da Patrulha Mirim 2018. O candidato deverá ter a idade de 10 a 16 anos incompletos, deve estar cursando, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental e não ter sido reprovado no ano anterior.


Inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas no Centro de Referência e Assistência Social de Anastácio (CRAS), localizado na Travessa Ragalzi, s/nº, centro de Anastácio. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 22 de fevereiro. O horário de atendimento é das 07h às 11 e 13h às 17.


Documentos necessários


É necessário que o candidato compareça acomoanhado por umresponsável e esteja em mãos: cópia do boletim escolar e cópia de sua certidão de nascimento, bem como carteira de vacinação e o NIS. Os responsáveis também terão que levar cópia do RG e CPF. Outras informações serão disponibilizadas no local das inscrições, ou pelo telefone 3245-3069

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo