Sábado tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas, prevê Cemtec

Tempo
A mínima é de 23°C e a máxima de 33°C e Aquidauana e região
A previsão para este sábado (17.2) é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente nas regiões Noroeste, Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul.
Em Aquidauana, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, assim como em Anastácio. A mínima é de 23°C e a máxima de 33°C.
De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa do ar deve oscilar de 45% a 95%. Para Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 24ºC e a máxima, de 30ºC.
Confira também a previsão para outros locais do Estado:
Dourados – 22ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
Corumbá – 27ºC (mínima) / 29ºC (máxima)
Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 33ºC (máxima)
Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 26ºC (máxima)
Coxim – 25ºC (mínima) / 34ºC (máxima)
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS