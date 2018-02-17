Sábado tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas, prevê Cemtec

A previsão para este sábado (17.2) é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente nas regiões Noroeste, Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul.

Em Aquidauana, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, assim como em Anastácio. A mínima é de 23°C e a máxima de 33°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a umidade relativa do ar deve oscilar de 45% a 95%. Para Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 24ºC e a máxima, de 30ºC.

Confira também a previsão para outros locais do Estado:

Dourados – 22ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 27ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Coxim – 25ºC (mínima) / 34ºC (máxima)