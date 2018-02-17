Traficante encomenda droga via WhatsApp, tenta fugir de moto, mas é preso

Equipe da Getam da Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Anastácio, traficante de 18 anos que fornecia maconha para moradores da Vila Pinheiro, em Aquidauana. Ao ser flagrado, o rapaz tentou fugir de moto com a esposa, mas sem sucesso. Ele confessou ter encomendado a droga via WhatsApp em Campo Grande, onde foi buscar.

Conforme relatado, a polícia fazia rondas pela Vila Humbelina, quando avistou o autor em atitudes suspeitas, transitando em uma moto Sundown Web com a esposa na garupa. Ao notar a aproximação da viatura, tentou escapar, mas foi abordado na Rua 27 de Julho. Durante revista, os PMs encontraram 59 gramas de maconha com ele.

Questionado, disse que buscou a droga na Capital, com um traficante conhecido apenas como Gilberto, que conheceu pelo WhatsApp. Ele buscou 500 gramas para revender em Aquidauana, alegando que já havia comercializado quase toda a encomenda a usuários da Vila Pinheiro, em porções de R$ 10.

Ainda segundo a PM, durante a abordagem ele estaria a caminho de fazer mais uma entrega. A esposa alegou desconhecer as atividades do marido. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico.



