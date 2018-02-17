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Anastácio

Traficante encomenda droga via WhatsApp, tenta fugir de moto, mas é preso

Droga foi comprada em Campo Grande e era fornecida no sistema disque-entrega

Renan Nucci

Publicado em 17/02/2018 às 09:02

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Equipe da Getam da Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Anastácio, traficante de 18 anos que fornecia maconha para moradores da Vila Pinheiro, em Aquidauana. Ao ser flagrado, o rapaz tentou fugir de moto com a esposa, mas sem sucesso. Ele confessou ter encomendado a droga via WhatsApp em Campo Grande, onde foi buscar.

Conforme relatado, a polícia fazia rondas pela Vila Humbelina, quando avistou o autor em atitudes suspeitas, transitando em uma moto Sundown Web com a esposa na garupa. Ao notar a aproximação da viatura, tentou escapar, mas foi abordado na Rua 27 de Julho. Durante revista, os PMs encontraram 59 gramas de maconha com ele.

Questionado, disse que buscou a droga na Capital, com um traficante conhecido apenas como Gilberto, que conheceu pelo WhatsApp. Ele buscou 500 gramas para revender em Aquidauana, alegando que já havia comercializado quase toda a encomenda a usuários da Vila Pinheiro, em porções de R$ 10.

Ainda segundo a PM, durante a abordagem ele estaria a caminho de fazer mais uma entrega.  A esposa alegou desconhecer as atividades do marido. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico.

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