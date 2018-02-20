Após transtornos de interdição durante a manhã, BR-262 é liberada para tráfego

BR 262
Interdição na via ocorreu após as fortes pancadas de chuva que atingiram a região pantaneira
Após transtornos de interdição durante a manhã desta terça-feira (20), autoridades liberaram a BR-262 para tráfego total.
O último trecho da BR-262 a ser liberado foi o KM 451, que liga os municípios de Anastácio e Campo Grande. Até o fim desta manhã, a área registrava engarrafamentos dos dois lados da via.
Conforme apurado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", que esteve no local para acompanhar de perto a situação do trânsito logo no início da manhã, haviam três trechos em situação crítica: os KMs 451, 463 e 468.
Anteriormente, autoridades civis liberaram os quilômetros 463 e 468, mas a situação continuou crítica no trecho citado anteriormente, fato que motivou a manutenção da interdição dos dois lados da pistas e, consequentemente, o engarrafamento geral.
Já no início da tarde, o tráfego de veículos no local foi completamente normalizado.
Empossada oficialmente
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Capacitação
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Oportunidades
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