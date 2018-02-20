Chuva alaga trecho da BR-262

Trânsito
Segundo informações, um trecho da pista sentido Anastácio - Campo Grande está alagado, impossibilitando a passagem
A extrema quantidade de chuva que caiu nas ultimas horas resultou no alagamento de um trecho da BR-262, sentido a Campo Grande.
O trecho é próximo à região dos morros, mas ainda não há informações do KM exato.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" está no local, apurando novidades sobre o caso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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