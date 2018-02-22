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Investimentos

Governo publica licitação de mais de R$ 5 milhões para Anastácio

Recursos serão investidos na restauração da avenida Manoel Murtinho e na pavimentação e drenagem da rua Wanderley

Renan Nucci

Publicado em 22/02/2018 às 15:19

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O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial do Estado (DOE), mais investimentos em pavimentação urbana e drenagem para os municípios de Mato Grosso do Sul.

Foi lançado no DOE uma licitação para Anastácio que pode chegar a R$ 5.267.572,53 de investimentos, em restauração de vias, e divulgada a assinatura de mais dois contratos que totalizam R$ 1.908.962,42 e um resultado de licitação de R$ 631.945,00 para Coxim.

De acordo com a publicação os mais de R$ 5 milhões de Anastácio serão investidos na restauração da avenida Manoel Murtinho e na pavimentação e drenagem da rua Wanderley, nos acessos Ponte Velha e Ponte Nova. A tomada de preços acontece no dia 26 de março, na sede da Agesul, na Capital.

Já os dois contratos assinados serão destinados a pavimentação da Antônio Campelo (entre as ruas Alberto Chebel e Veridiano Rodrigues Chagas), em Aquidauana, e para a drenagem de águas pluviais na rua Guariroba e na rodovia MS-316 – 2ª etapa, no município de Paraíso das Águas. A primeira obra será executada com recursos do Governo do Estado em parceira com uma emenda parlamentar do deputada Vander Loubet.

Mais asfalto

O Governo de MS também divulgou o resultado da licitação para pavimentar as rua da Vila Pequi (2ª etapa), em Coxim. A obra receberá investimentos de mais de R$ 600 mil e será realizada pela Santa Engenharia.

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