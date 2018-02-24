Mulher é furtada em mercado de Anastácio

Uma mulher de 35 anos foi furtada enquanto fazia compras em um mercado do município de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no comércio e, após um momento de descuido, notou a ausência de sua bolsa contendo vários pertences pessoais. Quando percebeu o furto, ela solicitou a visualização das imagens do circuito interno do local, mas devido ao grande fluxo no estabelecimento, não foi possível identificar o autor da ação criminosa.

Em seguida, ela teria acionado a Polícia Militar, mas os oficiais também não conseguiram recuperar sua bolsa.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.