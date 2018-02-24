Mulher é furtada em mercado de Anastácio

Furto
Caso aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira (23)
Uma mulher de 35 anos foi furtada enquanto fazia compras em um mercado do município de Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no comércio e, após um momento de descuido, notou a ausência de sua bolsa contendo vários pertences pessoais. Quando percebeu o furto, ela solicitou a visualização das imagens do circuito interno do local, mas devido ao grande fluxo no estabelecimento, não foi possível identificar o autor da ação criminosa.
Em seguida, ela teria acionado a Polícia Militar, mas os oficiais também não conseguiram recuperar sua bolsa.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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