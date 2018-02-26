Moradores transformam Rua Acogo em lixão com corpos de animais

A falta de cooperação de alguns moradores de Anastácio causa transtornos a quem vive na Rua Acogo. Terrenos às margens da via se tornaram depósito de todos os tipos de lixo e até mesmo de animais mortos. Hoje, havia a carcaça de um cavalo no local, atraindo insetos e bichos peçonhentos, além de causar mal cheiro. O secretário de obras do município, Aguinaldo Estadulho, disse que precisa limpar todo mês o local, e que até a placa de "proibido jogar lixo" foi furtada.

Luiz Cintra, morador da região e leitor do O Pantaneiro, encaminhou à denúncia à redação. De acordo com ele, quando chove a situação fica ainda pior. "A água leva tudo para a rua, juntando plásticos com larvas do mosquito da dengue. Vamos ver até quando vamos passar por essa situação que se encontra nossas ruas", disse. Além da Acogo, a Rua Hilário Benício de Arruda, no Jardim Campanário também sofre, principalmente com os buracos, por não ter asfalto.

Por telefone, Aguinaldo disse que a prefeitura tem limpado com frequência o local, por conta da falta de consciência de alguns moradores que, mesmo sabendo que não é correto, despejam lixo no local. "A gente não vence limpar, todo mês temos que ir lá e recolher o lixo. Até a placa que coloquei levaram. É uma situação difícil. A prefeitura tem suas obrigações, mas o cidadão também precisa fazer a sua parte e parar de achar que tudo é nossa responsabilidade", desabafou ele, apontando que já ordenado novamente a limpeza na Rua Acogo.

