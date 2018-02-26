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Mulher é agredida com tapas e chutes no Centro de Anastácio

Crime foi registrado como 'Vias de Fato (Violência Doméstica)'

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/02/2018 às 08:20

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Uma mulher de 38 anos procurou a Delegacia de Polícia após ter sido agredida por seu esposo, de 40 anos, na Rua Presidente Vargas, em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima convive com o autor há 23 anos e, desta relação, tiveram quatro filhos, sendo que três deles convivem com o casal. Ela explicou que já teve problemas desta mesma ordem no município e em Campo Grande, porém, das vezes que foi agredida ou ameaçada pelo autor, retirou as acusações. 

No último domingo (25), por volta de 19h, ela teria apanhado após tentar intervir em uma discussão entre o esposo e seu genro. O autor a empurrou e, em seguida, bateu em seu rosto e chutou sua perna.

Toda a discussão teria sido presenciada pela filha, de 18 anos. 

Aos oficiais, ela informou não desejar se submeter a exames médicos, nem solicitou Medida Protetiva, uma vez que explicou que iria sair do imóvel ainda no domingo para ir até a casa de uma tia, que oferecia abrigo.

Crime foi registrado como 'Vias de Fato (Violência Doméstica)'.

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