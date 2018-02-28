Homem é ameaçado em bar de Anastácio

Um homem de 41 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para registrar uma ação criminosa ocorrida da noite da última terça-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar localizado na Rua 27 de Julho, esquina com a Rua Acogo, ingerindo bebida alcoólica quando, em determinado momento, um cidadão desconhecido que também estava bebendo proferiu algumas ameaças contra ele, dizendo que estava armado com uma faca.

Ele ainda informou que a única testemunha dos fatos seria o proprietário do local, mas este não teria visto nada, uma vez que também estava embriagado.

Temendo por sua integridade física, ele procurou as autoridades policiais para denunciar o crime. A Polícia Civil investiga o caso.