Por falta de provas, justiça absolve homem acusado de matar ex em Anastácio

Por falta de provas, Antônio Ferreira dos Santos foi absolvido pelo júri do assassinato de Rita de Souza da Silva, de 29 anos, encontrada morta na manhã do dia 1º de maio de 2016, na própria casa, em Anastácio.

Conforme denúncia do Ministério Público Estadual, na data dos fatos, no conjunto Cristo Rei, Antônio supostamente teria matado a Rita, sua ex à época, sendo indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado, embora tenha negado os fatos.

Durante julgamento realizado hoje, o conselho de sentença entendeu que foi reconhecida a materialidade do crime, mas não a autoria. Por este motivo, os jurados, durante a votação, acolheram a tese da defesa e não reconheceram a autoria. Assim, por 4 votos a 3 absolveram o réu, julgando improcedente a denúncia combinatória descrita e o juiz Luciano Beladelli proferiu a absolvição do réu que estava preso há quase dois anos.