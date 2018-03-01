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Anastácio

Usuários de postos de saúde reclamam de falta de estrutura em unidade

Falta de cobertura e fechamento no horário de almoço indignam população

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 01/03/2018 às 10:25

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Uma moradora de Anastácio entrou em contato com a equipe de jornalismo do O Pantaneiro, para reclamar da falta de infraestrutura no posto Benta Vieira de Arruda, na Vila Pedreira. Segundo relato encaminhado, as pessoas que necessitam utilizar os serviços da unidade não têm local para abrigar-se do sol e chuva, sem contar que o local está tomado pelo mato, nas imediações. 

“Venho registrar minha indignação com o serviço público de saúde em Anastácio, pois cheguei aqui para aguardar uma consulta às 12h20 e o posto está fechado. Todos que já chegaram não tem uma cobertura para esperar e ficam no sol quente ou na chuva”, observou a moradora em reclamação encaminhada no dia 28 de fevereiro.

Em contato com a administração municipal, a chefe dos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF), Naína Rivero, explicou que as obras de construção das coberturas nas unidades já estão em andamento e devem ficar prontas até o final do primeiro semestre de 2018.

“As construções estão acontecendo de três em três pontos e terão inclusive, bancos de concreto e cadeiras. No entanto, a dinâmica de atendimento das ESF é diferente de Upas e Ambulatórios. Então o horário de funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 17h e os funcionários vão para casa almoçar, por isso não podemos deixar as unidades abertas”, esclarece.

Sobre a reclamação de mato na unidade, a servidora explica que a limpeza é feita com frequência, porém, atende cronograma da secretaria de obras. “As equipes estão constantemente limpando, porém, com as chuvas o mato cresce mais rápido. Mas, o trabalho de limpeza deve ser feito nos próximos dias”, conclui.

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