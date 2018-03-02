Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:13

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Mulher tem R$ 1 mil furtados dentro de casa no Conjunto Cristo Rei

PM fez buscas no local, mas não encontrou o dinheiro

Renan Nucci

Publicado em 02/03/2018 às 14:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mulher de 46 anos teve R$ 1 mil furtados da carteira dentro de casa no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. Ela suspeitou de duas pessoas que estavam na residência, mas a Polícia Militar foi acionada e não encontrou o dinheiro no local. 

Conforme relatado, a vítima disse que estava com um casal em sua casa, e que a carteira com o dinheiro estava em cima da cama. Ela relatou que o homem e a mulher pediram para ir ao banheiro. Em seguida, ao verificar a carteira, viu que o dinheiro havia sumido e acionou a PM.

A polícia fez buscas em todas as pessoas que estava no local, inclusive em um veículo, mas nada foi encontrado. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e até o momento não há informações sobre o paradeiro dos valores.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo