Mulher tem R$ 1 mil furtados dentro de casa no Conjunto Cristo Rei

Mulher de 46 anos teve R$ 1 mil furtados da carteira dentro de casa no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. Ela suspeitou de duas pessoas que estavam na residência, mas a Polícia Militar foi acionada e não encontrou o dinheiro no local.

Conforme relatado, a vítima disse que estava com um casal em sua casa, e que a carteira com o dinheiro estava em cima da cama. Ela relatou que o homem e a mulher pediram para ir ao banheiro. Em seguida, ao verificar a carteira, viu que o dinheiro havia sumido e acionou a PM.

A polícia fez buscas em todas as pessoas que estava no local, inclusive em um veículo, mas nada foi encontrado. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e até o momento não há informações sobre o paradeiro dos valores.

