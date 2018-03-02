PM de Anastácio prende três pessoas por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Anastácio prendeu, na noite da última quinta-feira (1º), três indivíduos, que responderão pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policias receberam informações da Agência Local de Inteligência (ALI), de que um homem de 25 anos estava na residência de seu irmão, de 23 anos, armazenando uma quantidade considerável de maconha, para comércio.

Com a denúncia em mãos, os policiais passaram a realizar, com a equipe da ALI, o monitoramento da Rua Dona Joaninha, local em que ocorria o suposto crime. Em determinado momento, a equipe avistou uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, com placas da cidade de Bodoquena (MS), que era conduzida pelo irmão mais novo, e que tinha como passageira uma jovem de 20 anos.

Ambos foram abordados e, quando indagados sobre o fato, demonstraram nervosismo e, então, confessaram que em sua residência haviam entorpecentes armazenados, mas que eram de outra pessoa, no caso, o autor de 25 anos.

Os militares seguiram até a casa e, ao realizarem buscas, encontraram, na sala, 6 tabletes de maconha. No veículo que estava na garagem, um Ford Del Rey, de cor azul, com placas da Capital, 31 tabletes escondidos em um saco de estopa e isopor, envoltos de fita adesiva. No total, foram apreendidos 42,5kg.

Em revista aos pertences do autor, foi encontrada, também, uma balança de precisão de modelo SF-400.

Diante dos relatos, os policiais encontraram o homem, que confessou ser dono da droga e ainda informou ter adquirido de um terceiro, nas proximidades do município de Guia Lopes da Laguna (MS). Pelo entorpecente, ele gastou R$2.000,00, mais um revólver de calibre .38 e uma espingarda carabina. Ele revenderia por R$500,00 o quilo da droga.

Após a confissão e a materialidade do delito, a droga foi apreendida e dada voz de prisão aos autores, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Anastácio, juntamente com os veículos citados, para as devidas providências.