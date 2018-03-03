Acidente entre moto e bicicleta na Av. Integração deixa dois feridos

Um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Integração mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, no local, uma Yamaha YBR 125, conduzida por um homem de 55 anos, colidiu com um ciclista , de 74 anos, que estava em uma Monark de cor azul.

O idoso foi encontrado sentado no meio-fio, apresentando ferimento de contusão o pé direito, além de escoriações nos membros superiores, escoriações nos pés e dores na coxa direita. Os Bombeiros o imobilizaram com um colar cervical e prancha rígida.

O motociclista já estava sem capacete e apresentava escoriação no membro superior esquerdo, além de reclamar de dores na articulação do dedo polegar da mão direita.

Ambos foram transportados ao PS e deixados sob os cuidados médicos necessários.