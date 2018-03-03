Acidente entre moto e bicicleta na Av. Integração deixa dois feridos

Anastácio
Caso mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Anastácio
Um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Integração mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Anastácio.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado, no local, uma Yamaha YBR 125, conduzida por um homem de 55 anos, colidiu com um ciclista , de 74 anos, que estava em uma Monark de cor azul.
O idoso foi encontrado sentado no meio-fio, apresentando ferimento de contusão o pé direito, além de escoriações nos membros superiores, escoriações nos pés e dores na coxa direita. Os Bombeiros o imobilizaram com um colar cervical e prancha rígida.
O motociclista já estava sem capacete e apresentava escoriação no membro superior esquerdo, além de reclamar de dores na articulação do dedo polegar da mão direita.
Ambos foram transportados ao PS e deixados sob os cuidados médicos necessários.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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