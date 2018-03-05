Escolas São Manoel, Novo Progresso e Manoel Valério retornam suas atividades hoje

Como noticiado anteriormente. Em virtudes das chuvas, a Secretaria de Educação de Anastácio informou a população, que as estradas da zona rural que dão acesso às Escolas São Manoel, Novo Progresso e Manoel Valério estavam sendo recuperadas e, por conseguinte as aulas suspensas.

Em entrevista a equipe do Jornal O pantaneiro, A secretaria de Educação do município de Anastácio informa que hoje (05), as escolas retornam suas atividades normalmente e tais, irão se programar para que sejam efetuadas as devidas reposições.