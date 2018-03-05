Escolas São Manoel, Novo Progresso e Manoel Valério retornam suas atividades hoje

Comunicado
As estradas da zona rural que dão acesso às escolas tiveram de ser recuperadas em virtude das chuvas
Como noticiado anteriormente. Em virtudes das chuvas, a Secretaria de Educação de Anastácio informou a população, que as estradas da zona rural que dão acesso às Escolas São Manoel, Novo Progresso e Manoel Valério estavam sendo recuperadas e, por conseguinte as aulas suspensas.
Em entrevista a equipe do Jornal O pantaneiro, A secretaria de Educação do município de Anastácio informa que hoje (05), as escolas retornam suas atividades normalmente e tais, irão se programar para que sejam efetuadas as devidas reposições.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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