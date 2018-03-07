Coach fala sobre o protagonismo da mulher para mais direitos e mais empoderamento

As servidoras públicas do município de Anastácio receberão no dia 08 de março, uma palestra motivacional com o objetivo de trabalhar o empoderamento feminino. A palestra será ofertada pela coach e socióloga Débora Castro, head trainer que atua com alinhamento de carreiras, liderança e vendas. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Anastácio.



Débora é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Coach certificada pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), Treinadora Comportamental pelo Instituto de Formação de Treinadores (Massaru Ogata) e possuí cursos na área de Programação Neurolingüística pela Sociedade Internacional de PNL (SIPNL).

O evento acontece às 9 horas no Centro de Convenções de Anastácio.