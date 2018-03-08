Veredor Dinho Vital está internado na Capital com suspeita de leptospirose

Anastácio
A mãe dele, Maria Vital, o acompanha
Está internado em Campo Grande o vereador de Anastácio Dinho Vital, com suspeita de leptospirose. Familiares acreditam que tenha se infectado durante a cheia, enquanto retirava pertences da água e ajudava outras pessoas. Ele chegou ontem à Capital, mas segundo apurado pela reportagem, apresenta melhoras.
A mãe dele, Maria Vital, o acompanha. Ele começou a apresentar os sintomas na terça-feira, com bastante vômito, foi levado para uma unidade de saúde do município, mas precisou ser transferido para a Capital. A leptospirose é provocada por bactéria encontrada na urina do rato, muito comum durante as enchentes.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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