Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:26

Buscar

Últimas notícias
X

Cronos

J.Jardim Veículos realiza coquetel de lançamento do Fiat Cronos

Evento terá início às 19h desta sexta-feira (09)

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/03/2018 às 09:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
cronos-04
cronos-02
cronos-01
whatsapp-image-2018-03-05-at-165245

A concessionária J.Jardim Veículos, empresa presente no município de Anastácio e região há 27 anos, realiza, a partir de 19h desta sexta-feira (09), o coquetel de lançamento do Fiat Cronos, um veículo do segmento sedan, compacto, luxuoso e contemporâneo.

Conforme informações divulgadas pela empresa, "Cronos" significa "senhor do tempo". O carro possui diversas especificações, como motorização 1.3 e 1.8; opções de câmbio, como manual, automático GRS e automático de 6 velocidades; comando de borboleta e piloto automático de série nos câmbios automáticos; central multimídia flutuante, com conectividade com aplicativos como WhatsApp, por comando de voz; câmera de ré e sensor de estacionamento; sistema start/stop, que desliga o carro em sinais para economia de combustível; direção elétrica, que oferece maior conforto nas manobras; e sensor de chuva e crepuscular. 

A J.Jardim, atuante também em Corumbá e Jardim, oferece taxas promocionais e prazo de até 60 meses, além de serviços de mecânica e funilaria multi-marcas, que atende todas as seguradoras e veículos. 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo