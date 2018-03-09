J.Jardim Veículos realiza coquetel de lançamento do Fiat Cronos

A concessionária J.Jardim Veículos, empresa presente no município de Anastácio e região há 27 anos, realiza, a partir de 19h desta sexta-feira (09), o coquetel de lançamento do Fiat Cronos, um veículo do segmento sedan, compacto, luxuoso e contemporâneo.

Conforme informações divulgadas pela empresa, "Cronos" significa "senhor do tempo". O carro possui diversas especificações, como motorização 1.3 e 1.8; opções de câmbio, como manual, automático GRS e automático de 6 velocidades; comando de borboleta e piloto automático de série nos câmbios automáticos; central multimídia flutuante, com conectividade com aplicativos como WhatsApp, por comando de voz; câmera de ré e sensor de estacionamento; sistema start/stop, que desliga o carro em sinais para economia de combustível; direção elétrica, que oferece maior conforto nas manobras; e sensor de chuva e crepuscular.

A J.Jardim, atuante também em Corumbá e Jardim, oferece taxas promocionais e prazo de até 60 meses, além de serviços de mecânica e funilaria multi-marcas, que atende todas as seguradoras e veículos.