Polícia Civil fecha boca de fumo e apreende pasta base de cocaína

Tráfico
No local foi encontrado botijão de gás furtado, trocado por um usuário
A Polícia Civil desmantelou ontem boca de fumo que funcionava em uma residência no cruzamento das ruas João Queiroz e Coronel Ponce, em Anastácio, e prendeu um homem de 33 anos em flagrante. O local era conhecido por ter sido usado por outras pessoas, que também já foram presas, para o tráfico de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local após informações levantadas, os policiais se depararam com o homem sentado na frente do local. Na roupa dele estavam escondidas várias porções de pasta base de cocaína. Lá havia ainda botijão de gás furtado, que foi trocado por usuário. O homem acabou na delegacia.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS