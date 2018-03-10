Polícia Civil fecha boca de fumo e apreende pasta base de cocaína

A Polícia Civil desmantelou ontem boca de fumo que funcionava em uma residência no cruzamento das ruas João Queiroz e Coronel Ponce, em Anastácio, e prendeu um homem de 33 anos em flagrante. O local era conhecido por ter sido usado por outras pessoas, que também já foram presas, para o tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local após informações levantadas, os policiais se depararam com o homem sentado na frente do local. Na roupa dele estavam escondidas várias porções de pasta base de cocaína. Lá havia ainda botijão de gás furtado, que foi trocado por usuário. O homem acabou na delegacia.



