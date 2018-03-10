Sábado de sol e calor na maior parte de Mato Grosso do Sul, mas pode chover

A previsão do tempo para este sábado (10) é de sol entre nuvens na maior parte das regiões de Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuvas isoladas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), nuvens carregadas vindas do Paraguai poderão deixar o tempo nublado e com possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas na região pantaneira e parte da região Sul. O tempo permanece abafado.

Em Aquidauana e Anastácio, o dia será de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A mínima é de 23ºC e a máxima de 33ºC. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23ºC e a máxima, de 30ºC.

Confira a previsão para outras cidades do Estado:

Dourados – 22ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 25ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Três Lagoas – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Ponta Porã – 22ºC (mínima) / 37ºC (máxima)

Coxim – 23ºC (mínima) / 30ºC (máxima)