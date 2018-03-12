Professor de muay thai dá aulas gratuitas a crianças carentes do Cristo Rei

Por conta própria e sem ganho financeiro algum, o professor de muay thai Anselmo Franco Chastel Duarte iniciou há um mês, no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, projeto social que busca transformar a realidade de crianças e jovens carentes da região. Intitulada "Muay Thai Para Todos", a iniciativa oferece aulas gratuita da arte marcial aos sábados, no centro comunitário do bairro.

Anselmo pratica muay thai desde 2005 e teve a carreira como atleta abreviada por conta de um acidente, entretanto, segue ministrando aulas em academias da região. Ele conta que decidiu ajudar os moradores do Cristo Rei depois de ver as crianças vagando pela rua, sem atividades produtivas e propensas a seguir caminhos que as levariam para o envolvimento com o crime.

"Sempre tive esse interesse social em levar o esporte para quem não tem condições. Quero ajudá-los a interagir, pois sei que o esporte abre a mente da pessoa. Por ser uma luta, chama mais a atenção e fica mais fácil de conquistar a confiança", disse ele. Como ainda não tem incentivo, ele emprega nos treinos materiais usados em academias em que dá aulas. "Temos que dar um jeito", disse.

Para a presidente da Associação de Moradores, Joelma Marques dos Santos, apesar de modesto e ainda estar no início, o projeto já causa impacto positivo na comunidade. Ao todo são aproximadamente 20 alunos. "As crianças gostaram tanto, que durante a semana, quando não tem treino, eles praticam sozinhos ao invés de ficar na rua, demonstrando interesse em se aprimorar". O próximo passo, explica, é formalizar a iniciativa e buscar parcerias. "Por enquanto estamos apenas mostrando a eles como é o esporte".



Colaborou Luiz Guido Jr.