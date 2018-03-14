Anastácio na escuridão

“Tá assim já faz muito tempo que eu nem lembro mais” – Assim S. Francisco Torres, de 59 anos, descreve o descaso da Prefeitura de Anastácio com os moradores da Vila Pedreira. A foto que ilustramos nessa matéria é a Rua 04 de Abril, o retrato da falta de comprometimento e cuidados com a população. “É lamentável isso, se nos não tivermos pilha na lanterna não saímos de casa. Não conseguimos enxergar nada, e se você sai sem lanterna pode pisar em um bicho, se machucar, cair... Complicado!”, S. Francisco retrata a indignação e a tristeza que os moradores sentem com relação à iluminação na Vila Pedreira.

A Equipe do Jornal O Pantaneiro entrou em contato com o Secretário de Obras de Anastácio, Aguinaldo Estadulho, para saber o que será feito com relação a este problema que afeta todo o município. “Estamos fazendo um pente fino na cidade. Dentro de uns 20 a 30 dias vamos conseguir arrumar tudo”, foi o que declarou o secretário.

Vinte ou trinta dias é bastante tempo para quem não consegue enxergar onde vai pisar. Tempos sombrios estão vivendo os moradores da Vila Pedreira.