Encontro político quer transformar realidade de mulheres indígenas de Anastácio

O diretório municipal do Partido Popular Socialista (PPS) realiza no próximo dia 17, em Anastácio, o Curso de Formação de Mulheres Indígenas com o tema: Mais mulheres nos espaços de poder e decisão. O objetivo do encontro é aumentar a participação da moradores das aldeias em atividades políticas.

Ministram o curso o secretário de Estado da Cultura e Cidadania Athayde Nery de Freitas Júnior, e Silvana Terena, ambos do executivo do PPS em Mato Grosso do Sul, bem como o presidente estadual do partido, Ricardo Maia e outros integrantes. O evento acontece no Sindicato dos Trabalhadores do Município de Anastácio (Sitpan), localizado na Rua Nilza Ribeiro 20085, Jardim Campanário.

A professora aposenta Eurides Dias está por trás da organização. Segundo ela, o projeto tem como objetivo ampliar os horizontes das mulheres indígenas. "O convite é para todas as moradoras de Anastácio. Temos visto que muitas vezes a história das nossas mulheres está ligada a afazeres domésticos e lida na roça, mas a medida em que vão buscando conhecimento, mudam a mentalidade e buscam novos espaços", disse.